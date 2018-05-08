بالصور.. الدفاع الجوي ينفذ تمرين جو-بحري في بومرداس

نفذت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، اليوم الثلاثاء ببومرداس، الواجهة البحرية الوسطى،

تمرين جو-بحري “ساركس 2018” الخاص بالبحث والإنقاذ لطائرة في حالة خطر.

شكّل هذا التمرين فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المتدخلين، نُفذ بحضور ملاحظين عسكريين أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية،إيطاليا،إسبانيا وتونس،

بالإضافة إلى ملاحظين عسكريين من مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني، وملاحظين مدنيين من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، وكذا الهيئات المدنية المعنية من ولاية بومرداس.

من خلال محاكاة لإعلان حالة الطوارئ من طرف هيئات المراقبة الجوية إثر اختفاء طائرة مدنية من شاشات الرادار،

بعد تعرضها لخلل تقني خلال عبورها للمجال الجوي لمنطقة الجزائرالعاصمة،

يهدف تمرين”ساركس 2018″ إلى اختبار وتقييم الفعالية العملياتية ومدى كفاءة الهيئات العسكرية والمدنية المشاركة في مهمة البحث والإنقاذ عن طائرات في حالة النجدة،

وكذا مراقبة مدى تطبيق المخطط العملي للبحث والإنقاذ الساري المفعول،

مما استلزم تسخير العنصر البشري المختص وإقحام عدة وحدات للبحث والإنقاذ،

والمتمثلة في طائرة عسكرية من نوعC130 ومروحيتين تابعتين للقوات الجوية، إضافة إلى زورق ومروحية مختصة في الإنقاذ من القوات البحرية.