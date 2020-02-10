يُعتبر الدكتور عدادي طبيب “القلاليل”، حيث لا تتعدى تكلفة كشفه الـ400 دينار، مقدّمًا الإنسانية وحب الفقراء في مزاولته لمهنته.

أكمل دراسته فكانت بدايته العمل بمستوصف ببلدية الشقيق ولاية البيض ليعود بعد فترة إلى مسقط رأسه بوهران فكانت بلدية حاسي بن عقبة مركز عيادته المتواضعة، يُمارس فيها عمله حتى الآن فحظي فيها بإحترام الجميع لبشاشته ورأفته على الفقراء والمساكين.

يخدم المرضى الفقراء بمعاملته قبل تشخيصه لهم، فتراهم يغادرون عيادته والبسمة على محياهم رغم مرضهم لتواضعه وقدرته على التخفيف عنهم ومعالجة أمراضهم فالطب بالنسبة له رسالة نبيلة أكثر من جمع الأموال.

الدكتور عدادي لا تقتصر مهمته في الكشف عن المرضى بل حتى إجراء لهم التحاليل بسعر رمزي وأحيانًا بدون مقابل إلى جانب تنقلاته اليومية لمقرات سكن مرضاه في حالة عجزهم عن القدوم إلى عيادته.

الطب إنسانية والإنسانية لا تُدرَّس هو رده عن مبادرته في علاج مرضاه بـ400 دينار فقط، فهو يجمع بين العمل والعبادة بإرضاء الله تعالى وإرضاء مرضاه لأنّ بالنسبة إليه 50 بالمائة من العلاج تكمن في الراحة النفسية.