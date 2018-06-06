بالصور.. الدكتور مصطفى شريف يحاضر بمقر مجلس الأمة

ألقى اليوم الدكتور مصطفى الشريف ، الوزير والسفير السابق، محاضرة بمقر مجلس الأمة ، تحت عنوان” حوار الحضارات والعلاقات الدولية”

المحاضرة حضرها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وجمال كعوان وزير الاتصال، ومحجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان.

الأشغال افتتحتها نوارة سعدية جعفر، نائب رئيس مجلس الأمة، بكلمة أبرزت فيها أهمية موضوع حوار الحضارات.

في محاضرته،ذكر المحاضر بالمفاهيم المختلفة السائدة حول حوار الحضارات وما يشهده هذا الأخير من نشاطات على الصعيد الدولي.

بغرض تفعيل ثقافة السلم والتسامح والعيش في سلام ،وترسيخ القيم الانسانية المشتركة.

كما استعرض المناخ الذي يلف الحوار بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية ومحاولات هذه الأخيرة لفرض هيمنتها على مختلف الأصعدة.

وتطرق المحاضر للشروط والعوامل الواجب توافرها لإنجاح هذا الحوار، وآفاقه المستقبلية ودور الدول الاسلامية في هذا المجال.

وخلال المناقشة العامة أثيرت العديد من القضايا المتعلقة بموضوع المحاضرة.

وخاصة ما تعلق منها بدور الحضارة الصينية في دعم طروحات العالم الاسلامي في مواجهة العالم الغربي.

وشروط الحد مما يعرف بصراع الحضارات والمحاولات الرامية لتشويه الحضارية الاسلامية، ودور المؤسسات التربوية في ترقية وترسيخ القيم الانسانية المشتركة.

وقد تكفل المحاضر بالإجابة على مختلف الانشغالات والتساؤلات التي أثارها المشاركون.