بالصور.. الدورة الثانية في الإتصال الرقمي لفائدة المكلفين بالإتصال بوزارة العمل

تنظم وزارة العمل الدورة التكوينية الثانية في مجال الاتصال الرقمي لفائدة المكلفين بالاتصال على المستوى المركزي بوزارة العمل.

مواصلة لاستراتيجية الرفع من قدرات الإطارات المكلفة بالاتصال، من أجل السهر على توفير خدمات رقمية ترقى إلى تطلعات مواطنينا.

الدورة تتواصل حتى يوم غد على مستوى وحدة الانتاج التابعة للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.

هذه الدورة التطبيقية ستعزز قدرات إطارات القطاع في تعاملهم مع مختلف أدوات الإتصال الحديثة ما سيساهم في التفاعل السريع والفعال مع مختلف انشغالات المواطنين من جهة، نشر المعلومة وتوفيرها بصفة آنية للمواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء من جهة أخرى.