بالصور.. الدورة السادسة في التدريب المتخصص لهواوي الجزائر للاتصالات

نظمت شركة هواوي الجزائر للاتصالات الخميس الفارط ، الدورة التدريبية السادسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصحفيين.

وعرفت هذه الدورة مشاركة حوالي خمسة عشر صحفياً من مختلف وسائل الاعلام، وتم التركيز في هذه الدورة على تعميم تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات الجديدة.

بداية الحصة كانت مع مراد قبلي ، مدير الحلول اللاسلكية ، الذي ركز على تطوير شبكة 4G والانتقال إلى شبكة الجيل الخامس من خلال شبكة الجيل الرابع 4.5G.

مراد قبلي، أكد على أن “الأنظمة الاتصالات المتنقلة هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتطورها قد غير جذري حياتنا وسلوكياتنا. “.

و قال:”اليوم نحن على وشك أن نرى شبكة هاتف محمول جديدة ستغير حياتنا مرة أخرى ، إنها شبكة الجيل الخامس، لكن الانتقال من 4G إلى 5G أكثر تعقيدًا من 3G إلى 4G، لهذا السبب طورت Huawei حلها 4.5G ، والذي يمكن أن يساعد المشغلين على تقديم خدمات قائمة على الجيل الخامس مع شبكة 4G متطورة وتوفير انتقال سلس ومربح إلى 5G. ”

من جانبه، أمير بلهادي، مدير الجودة في شركة هواوي الجزائر للاتصالات ،قام بتقديم مركز عمليات هواوي، الذي يسمح بالتنفيذ الصحيح للمهام وجودة الخدمة المقدمة للعملاء، وهو نفس المركز الذي سمح لشركة هواوي بالانتقال إلى الوضع “الرقمي” في مراقبة المشروع.

ووفقًا لبلهادي، فأن هواوي طبقت بالفعل ذكاءًا اصطناعيًا، حيث يتعرف النظام على جودة التركيبات عن بُعد وفي الوقت الحقيقي ويتحقق منها.