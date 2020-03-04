بالصور.. الديوان الوطني للحج والعمرة يجتمع لدراسة تعويضات الحجوزات الخاصة بالعمرة

عقد الديوان الوطني للحج والعمرة صباح اليوم بدار الإمام المحمدية، بالعاصمة لقاءا لدراسة المستجدات حول تعويضات الحجوزات الخاصة بالعمرة.

اللقاء حضرته وكالات السياحة والأسفار المعنية بتداعيات تعويضات مختلف الحجوزات تعليق السلطات السعودية لرحلات العمرة وإيقاف إصدار التأشيرات بشكل مؤقت ودون تحديد أية آجال حسب بيان للديوان.

واستعرض إطارات الديوان المشرفون على اللقاء جميع المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.

تم خلال اللقاء الاستماع لانشغالات الوكالات بخصوص تبعات هذا الإجراء، كما كان اللقاء فرصة لإطارات الديوان ليطلعوا وكالات السياحة والأسفار على نتائج اللقاءات التنسيقية التي قامت بها خلية المتابعة مع مختلف الشركاء وكذا السلطات السعودية.

أسفرت اللقاءات مع السلطات السعودية الى قيام وزارة الحج والعمرة السعودية بإعداد آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم التأشيرة وأجور الخدمات الإلكترونية والتأمين الشامل وأجور مختلف الخدمات الأخرى من السكن، النقل، الخدمات الأرضية، عن طريق طلب تتقدم به الوكالة عبر المسار الإلكتروني، بحيث يتم معالجة الطلبات إلكترونيا وتحويل المبالغ المستحقة في حساب الوكالة الذي تمّت من خلاله عملية اقتناء الخدمات.

كما التزمت شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين بإرجاع مبالغ التذاكر وفق الإجراءات المعمول بها وطبقا للعقود المبرمة.

والتزمت شركات الطيران بضمان عودة المعتمرين المتواجدين في البقاع المقدسة وفق البرنامج الأصلي لرحلات عودتهم.

وقال البيان ان الديوان يستمر في التواصل والتنسيق مع جميع الشركاء والجهات ذات الصلة ووكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتنظيم العمرة في متابعة مختلف التطورات المتعلقة بهذا الموضوع.