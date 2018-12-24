بالصور.. الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يتدعم بـ8 آلات طابعة

قامت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقد إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور، في العاصمة.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، أعطت بن غبريت إشارة إنطلاق عمل 8 آلات طابعة جديدة، من ضمنها أربع طابعات خاصة بمطبوعات البراي.

وخلال الزيارة، إلتقت الوزيرة إطارات الديوان وعمال المطبعة، أين إستفسرت عن ظروف العمل التقنية والإجتماعية.

كما دعت، إلى ضرورة مواصلة الجهود والعمل على إحترام المواعيد والآجال المحددة لطبع الكتب، وكذا تحسين الأداء والرفع من الجودة تماشيا مع المستجدات في مجال الطباعة المدرسي.

للإشارة، كانت الوزيرة خلال التفقد وإعطاء إشارة إنطلاق عمل 8 ألات الطابعة، رفقة زميليها في الحكومة، جمال كعوان وزير الإتصال، ووزيرة التضامن الوطني غنية الدالية.