بالصور.. الرئيسة الهندية تغرس شجرة تمثل وطنها وشعبها بحديقة التجارب الحامة

قامت صبيحة اليوم الثلاثاء الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، بزيارة حديقة التجارب بالحامة في العاصمة.

وكان في استقبال الرئيسة الهندية وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. وكذا الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية لحسين داي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلوزداد، ومديرة حديقة التجارب الحامة.

وخلال الزيارة، أبدت الرئيسة الهندية إعجابها بالحديقة التي تُعد من أجمل الحدائق في العالم. كما قامت بغرس شجرة ممثلة عن وطنها وشعبها، وقدمت 4 أشجار أخرى للحديقة تعود لموطنها الأصلي الهند، وبذور زهرة اللوتس.

وفي ختام الزيارة، وقعت الرئيسة الهندية على السجل الذهبي الخاص بالحديقة.