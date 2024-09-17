بالصور.. الرئيس الأذربيجاني يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجزائرية الجديدة

قدمت سفيرة الجزائر الجديدة لدى أذربيجان زكية إيغيل، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف .

وعقب حفل التسليم والتسلم، عقد الرئيس الأذربيجاني اجتماعا مع السفيرة الجزائرية.

وقال الرئيس الأذربيجاني إن العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المستويات تثير مشاعر الامتنان. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية.

كما أكد على أهمية تنمية التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة. يضيف المصدر نفسه.

ومن جهتها، نقلت السفيرة الجزائرية تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رئيس الدولة، مشيرة إلى أن الرئيس تبون يشيد بصداقته مع الرئيس الأذربيجاني.

وأضافت أن الرئيس تبون يعبر عن امتنانه من رسالة تهنئة التي أرسلها إليه الرئيس إلهام علييف بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

وعن عملها الدبلوماسي، قالت السفيرة “إنها لن تدخر من جهد خلال مدة علمها إلا وستبذلها من اجل المزيد من توسيع العلاقات بين البلدين.”