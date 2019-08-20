بالصور.. الرئيس الأول للمحكمة العليا يشرف على تنصيب النائب العام ورئيس المجلس بغرداية

أشرف الرئيس الأول للمحكمة العليا طبي عبد الرشيد، على مراسم تنصيب رئيس مجلس بمجلس قضاء غرداية ونائب العام بذات المجلس.

ويتعلق الأمر بكل من بعلي محمد الذي تم تنصيبه في منصب رئيس مجلس وسكي عمار في منصب النائب العام بمجلس قضاء غرداية.

نوه الرئيس الأول للمحكمة العليا بالمجهودات المبذولة من طرف كل من النائب العام السابق ورئيس المحكمة الذين تم نقلهما في مهام أخرى.

إلى جانب توصيات وزير العدل حافظ الأختام في توجيه الجهود نحو محاربة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة والتأسيس لقضاء مدني عادل.

المستشار بن سالم محمد الذي كان يشغل منصب نائب عام بمجلس قضاء غرداية تم تحويله ليشغل منصب هام بالمحكمة العليا.

قال أنه دخل ولاية غرداية في حال وتركها وهي على أحسن حال، مؤكدا أنه بفضل التنسيق مع أجهزة الأمن والمجتمع المدني سواء ميزابيين أو عرب.

مشددا على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب ومحاربة التفرقة والفتنة، وأن لا يمنحوا فرصة لأي كان للتفرقة بينهم خاصة وأنه لهم نفس القبلة ونفس العقيدة.