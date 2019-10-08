بالصور.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقلّد السفير الجزائري نذير العرباوي وسام نجمة القدس

قلّد اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوي، بوسام نجمة القدس.

وأفاد بيان للسفارة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الوسام قدّم للسفير من قبل رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية نيابة عن الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

بالإضافة إلى الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وسفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وجاء في البيان، بأن الرئيس محمود عباس، يمنح سفير الجزائر محمد النذير العرباوى وسام نجمة القدس.

وأضاف البيان، أن ذلك تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين والجزائر وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

وقال السفير نذير العرباوي أن وسام نجمة القدس يعد الوسام الأعز على نفسه لما يحمل من رمزية ودلالات معبرة عن المدينة المقدسة عاصمة فلسطين.

و أضاف بأنه لا يرى أن ما قام به أكثر ما يمليه عليه واجبه القومي كأي مواطن جزائري في دعم القضية الفلسطينية.

واعتبر السفير أن التشريف هو تكريما للجزائر حكومة وشعبا لمواقفها الثابتة ودعمها الكامل و المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل إنتزاع حريته واستقلاله.

و أختتم قائلا بأن الجزائر ستضل داعمة للشعب الفلسطيني، إلى أن تتحقق أهدافه الوطنية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.