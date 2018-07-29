بالصور :الرئيس الفلسطيني يستقبل التميمي ويصفها بالنموذج للنضال

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة ف مدينة رام الله الاسرة المحررة عهد ووالدتها بعد الإفراج عنهما من سجون الاحتلال الصهيوني .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي نوذجا للنضال الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد محمود عباس، أن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية صالح وجميع القرى والمدنالفلسطينية يثبت للعالم بلأأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتامسكا بثوابته ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات.