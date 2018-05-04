بالصور.. الرئيس الكيني يستقبل بوحجة ويصف العلاقات بين البلدين بالمتميِّزة

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم الجمعة، بنيروبي من طرف رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا .

وذلك بحضور نائب رئيس كينيا ويليام روتو ورئيس مجلس الشيوخ كينيث لوساكا ورئيسي الاغلبية في البرلمان.

واعتبر الرئيس الكيني العلاقات الثنائية بالجيدة والتاريخية والنموذجية وذلك بفضل الإرادة السياسية الصادقة والقوية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

كما عبَّر الرئيس الكيني عن تطلع بلده، أسابيع فقط قبل انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية كينية.

لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين في مجالات الطاقة والتكوين والنقل الجوي والأمن والتنسيق الدائم للمواقف.

بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ويساهم في ترقية الاستقرار والأمن والتنمية في إفريقيا.