بالصور.. الرئيس تبون حاضر في ملعب ميلود هدفي بوهران

تواجد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المنصة الشرفية لملعب ميلود هدفي أين يتابع مباراة نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد و أولمبي الشلف.

كما ألقى الرئيس عبد المجيد تبون على الجمهور الحاضر في المدرجات وسط تجاوب كبير من انصار الفريقين.

قبل أن يتنقل الرئيس تبون إلى أرضية الميدان أن صافح لاعبين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف قبل دقائق من انطلاق المواجهة.

إلى جانب ذلك، تواجد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، و الناخب الوطني جمال بلماضي الذي آبى أن يحضر العرس الكروي الجزائري.

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