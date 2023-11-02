بالصور.. الرئيس تبون يترأس حفلا ويتابع فيلما وثائقيا “نوفمبر عقيدتنا”

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حفلا بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة بالنادي الوطني للجيش- ببني مسوس.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، حضر الحفل إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة. حيث كان في استقبال الرئيس تبون بمدخل النادي الوطني للجيش، الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

كما يندرج هذا الحفل في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي. التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار.

في حين، حضر كل من السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المحكمة الدستورية، وأعضاء الحكومة. وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري. الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى. رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.

كما استمع خلال الحفل الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ليتابعوا فيلما وثائقيا. بعنوان: ” نوفمبر عقيدتنا ” من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي. قبل أن يزوروا معرضا للصور نظّم بالمناسبة يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال.