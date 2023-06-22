بالصور.. الرئيس تبون يسلّم كأس الجمهورية للاعبي أولمبي الشلف

سلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كأس الجمهورية للفائز بالطبعة الحالية فريق أولمبي الشلف وسط فرحة كبيرة من اللاعبين.

وتسلّق أبطال منافسة كأس الجمهورية منصّة التتويج بملعب ميلود هدفي وسط حضور عدد من المسؤولين على غرار وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد و رئيس الفاف جهيد زفيزف.

كما عرفت مجريات تسليم الميداليات فرحة وسعادة عارمة بالنسبة للاعبين الذي توجوا باللقب.

و كان فريق “لايصو” قد حسم الفوز بـ “السيدة” الكأس على حساب شباب بلوزداد بعد الفوز بثنائية مقابل واحد.

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