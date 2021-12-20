بالصور.. الرئيس تبون يكرم لاعبي المنتخب المحلي لتتويجهم بكأس العرب

خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاعبي المنتخب الوطني للمحليين، باستقبال رسمي، بمقر رئاسة الجمهورية، نظير تتويجهم بكأس العرب.

وحظي رفقاء يوسف بلايلي، والطاقم الفني للمنتخب الوطني للمحليين، بتكريم من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تهنئة تعداد الخضر، فردا فردا، قبل أخذه صورة تذكارية إلى جانبهم.

وأهدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، ميدالية بطولة كأس العرب، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظير دعمه الكبير لهم.