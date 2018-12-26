بالصور….الرحلة تخرج سكان براقي إلى الشارع

إحتج سكان حي الميهوب وحي محمودي ببلدية براقي بالعاصمة اليوم الأربعاء بسبب عدم ترحيلهم إلى سكنات لائقة.

وأعرب المحتجون عن أسفهم وتذمرهم الشديدين من سياسة التهميش واللامبالاة التي طالتهم حسبهم والوعود التي سئموا منها.

مشيرين إلى أنهم يقطنون بالبيوت القصديرية منذ مدة زمنية طويلة، وتم وعدهم بالترحيل في العديد من المرات.

غير أن الوعود بقيت مجرد أقاويل، خاصة وأنه تم بناء مجمعات سكنية جديدة بالقرب من سكناتهم.

حيث لم يستوعبوا فكرة ترحيل عائلات من بلديات مجاورة إلى الأحياء السكنية القريبة منهم دون الإستفادة منها.

مناشدين السلطات المحلية ووالي العاصمة بالتدخل العاجل وإنصافهم لترحيلهم في أقرب الآجال.