بالصور.. الريان يحتفل ببطل العرب براهيمي

احتفل نادي الريان القطري، بلاعبه الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بعد تتويجه بكأس العرب، رفقة المنتخب الوطني.

ونشرت إدارة نادي الغرافة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مجموعة من الصور خلال احتفالهم بتتويج براهيمي.

وقاسم كل من اللاعبين والطاقم الفني لنادي الغرافة، الدولي الجزائري، سعادته للتتويج بهذا اللقب، خلال استئنافه التدريبات رفقة الفريق.

يذكر أن ياسين براهيمي، وعلى غرار تتويجه ببطولة كأس العرب، اختير كأفضل لاعب في الدورة.

وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

وصنع لاعبو الخضر أجواء إحتفالية رائعة ببهو الفندق الذي يقيمون به بعد التتويج بلقب كأس العالم العربية.

وظهر لاعبو المنتخب الوطني وهم يرقصون على أنغام أغنية “عندنا بلايلي مانسحقوش ميسي”. وهذا بعد تتويج الخضر بلقب المونديال العربي على حساب المنتخب التونسي.

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