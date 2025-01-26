بالصور.. “الزليج الجزائري” في الشعار الرسمي لـ “كان” المغرب !

يواصل نظام “المخزن” محاولاته البائسة لسرقة كل ما هو جزائري، ونسبه إلى المغرب، سواء تعلق الأمر بالثراث أو التقاليد والعادات.

وكشفت الجامعة المغربية لكرة القدم، عن الشعار الرسمي لكأس أمم إفريقيا، المقررة بالمغرب ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026، والذي تزيّن بـ “الزليج الجزائري”.

ونشرت وسائل إعلام مخزنية، صورا لـ “تميمة” الـ “كان” مزينة بالزليج الجزائري. وعلّقت على أنها من الثرات والحضارة المغربية، في خرجة ليست جديدة. على اعتبار أنها ليست أولى محاولات سرقة الثراث الجزائري.

وكان المنتخب الوطني، السبّاق لترصيع قميصه بـ”الزليج الجزائري” الأصيل، وحمل قميص الخضر، “النجمة الثمانية” المتواجدة جداريتها بمتحف شرشال، قبل 1600 سنة.

كما أن الزليج الجزائري، موجود في متحف “لوفر” في فرنسا. متمثلاً في قطعة مأخوذة من “قلعة بني حماد” بولاية المسيلة.

غير أن “أبواق المخزن” حاولت ولا تزال بشتى الطرق، سرقة هذا الثراث والسطو عليه، بالرغم من أن التاريخ يؤكد بأن “الزليج جزائري”.

لكن “إذا عرف السبب بطل العجب”، فالمخزن، قبل قضية “الزليج”. لم يخفِ نواياه الخبيثة في السطو على كل ما هو جزائري.

على غرار طبق “الكسكس”، و”القفطان” و”الحايك”.. وحتى طابع أغنية “الراي” الذي كان “الغرب الجزائري” مهدا لها، لم تسلم من محاولات سرقة “المخزن”.

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