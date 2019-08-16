بالصور.. السعوديون يُكرمون بن العمري على طريقتهم بعد تتويجه بالكان

قامت إدارة نادي الشباب السعودي بتكريم الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري على طريقتها الخاصة، بمُناسبة تتويجه بالكان مع الخضر.

وجهز “الليوث” كعكة كبيرة بالعلم الجزائري والسعودي، إضافة لصورة قلب الأسد وهو يحتفل بعد الفوز على حساب السنغال في القاهرة.

وقام زملاء خريج مدرسة النصرية بممازحته من خلال تلطيخ وجهه بالحلوى في لقطة رائعة، تُظهر العلاقة المميزة التي تجمعهم به.

يُذكر بان الحراش إستأنف التحضيرات مع فريقه إستعدادا للموسم الجديد، مما يؤكد إستمراره معهم، رغم كثرة الحديث عن تغييره للأجواء.