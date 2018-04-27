بالصور.. السفارة الجزائرية بباريس تستضيف الأيام الإعلامية حول LPP و”أنساج” و”كناك”

استضافت السفارة الجزائرية في باريس الأيام الإعلامية حول السكن الترقوي العمومي الموجه لافراد الجالية الجزائرية.

وكذا آليات انشاء المؤسسات المصغرة في اطار أجهزة التشغيل المختلفة.

وحضر سفير الجزائر بباريس عبد القادر مسدوة وزيرا السكن عبد الوحيد طمار والعمل والتشغيل مراد زمالي إنطلاق هذه الأيام الإعلامية.

الأيام حول السكن الترقوي العمومي الموكل انجازه للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وكذا أليات إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار جهاز “أنساج” و”كناك”، لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة في كل من باريس.

كما ستستضيف قنصليات الجزائر بكل من ليل وليون ومرسيليا، هذه الأيام الإعلامية.