بالصور..السفارة الفلسطينية تندد بـ”صفقة القرن”

دعا سفير الفلسطين بالجزائر،أمين مقبول، اليوم الثلاثاء، إلى توحيد صفوف الأمة العربية والإسلامية من أجل مواجهة”صفقة القرن”.

وأوضح مقبول خلال وقفة نظمت إحياء ليوم الشهيد وللتنديد ب”صفقة القرن”، بمقر السفارة أن “الإدارة الأمريكية تدعم الكيان الصهيوني بكل قوة وتتآمر معه ضد مصالح الشعب العربي بشكل عام والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص”.

واعتبر أن “هذه المؤامرة لم تكن لتتجسد لولا الحالة المزرية والمتردية التي آلت إليها الأوضاع في العالم العربي”.

وشدد السفير الفلسطيني، على أن الأوان قد آن لأمتنا العربية والإسلامية أن تقف وقفة رجل واحد، لمواجهة هذا الاستعلاء الأمريكي الصهيوني، والوقوف في وجه المؤامرة الكبيرة التي تحاك ضد الأمة العربية وعدم السماح بتمرير وتنفيذ ما يطلق عليه صفقة القرن أو “صفعة القرن” أو “مؤامرة القرن” التي يراد من خلالها تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن ثقته في أن “الأمة العربية والشعب الفلسطيني، الذي أسقط الكثير من المؤامرات خلال القرون الماضية، قادر على إسقاط هذه المؤامرة الجديدة بالوحدة والتضامن والجهاد”.

متعهدا السفير الفلسطيني بمواصلة النضال إلى غاية تحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس.

تكريم الشهيد الراحل ياسر عرفات والشهيد الفريق احمد قايد صالح

واقامت سفارة دولة فلسطين بالتنسيق مع حزب “فضل” والجمعية الوطنية “يد واحدة” حفل بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الجزائري في مبنى سفارة دولة فلسطين بالجزائر .

بحضور كادر السفارة وشخصيات وطنية وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الجزائري.

وفي الختام تم تكريم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وقدم رئيس حزب فضل لسعادة السفير أمين مقبول لوحة فنية للرئيس القائد الراحل ياسر عرفات، وبدوره قدم السفير للطيب ينون رئيس حزب “فضل” لوحة فنية للشهيد الفريق احمد قايد صالح رئيس الأركان السابق تكريما لروح الفقيد.