بالصور.. السفارة الفلسطينية في الجزائر تنظم تجمعا تنديديا بـ”صفقة القرن”

نظمت السفارة الفلسطينية في الجزائر تجمعا تنديديا بـ”صفقة القرن” حول فلسطين حضره العديد من الشخصيات الوطنية والفلسطينية.

وحضر التجمع طاقم السفارة وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائرومنظمات مرأة وطلبه واطباء ومهندسين ومحامين والجالية الفلسطينية بالجزائر.

كما حضور عدد من السفراء والسلك الدبلوماسي ووزراء سابقين والاحزاب الجزائرية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية واسرة الاعلام المرئي والمقروء والمسموع الرسمي والخاص.

تحدث في هذه الوقفة السفير امين مقبول وقال باسم الكل الفلسطيني قائلا ان فلسطين وشعبها يرفض صفقة القرن وهي صفعة بوجه الشرعية الدولية وقراراتها ذات الشأن بالقضية الفلسطينية.

كما دعا الجميع للوحدة خلف القيادة الفلسطينية متمثلة بالرئيس محمود عباس الذي سمى الاشياء باسمائها بأن ما اقدمت عليه الادارة الامريكية باعلانها لصفقة القرن هي جريمة وهو وعد جديد للكيان باستدامته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومخاطبا الاشقاء العرب لدعم هذه الحقوق ودعم صموده حتى اسقاط كل المفاعيل المرتبطة بهذه الصفقة العار.

وشكر السفير الفلسطيني الجزائر على دعمها للحقوق الفلسطينية، حقه في العودة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعا ممثلو الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الجزائري لاسقاط هذا المشروع السياسي.

واتفقو على وصفه ب”صفقة القرن” الذي يتنكر للحقوق الفلسطينية وبأن الارض والمقدسات هي لنا كلنا والاحتلال الى زوال.

وسيحقق الشعب الفلسطيني اهدافه كامله ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وان الجزائر مع فلسطين ظالمة او مظلومة.