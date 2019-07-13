بالصور.. السفيرة الكندية منبهرة بجمال حديقة الحامة

نشرت السفيرة الكندية في الجزائر، باتريسيا ماكولاغ، على صفحتها الرسمية في تويتر، صورا لها وهي تتجول بحديقة الحامة في العاصمة.

وغردت السفيرة :”تبحث عن الظل والهدوء والمشي المريح ؟ لا شيء يقارن بحدائقة الحامة.. يا له من جمال لا يصدق في وسط مدينة الجزائر.