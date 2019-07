بالصور.. السفيرة الكندية منبهرة بجمال حديقة الحامة

وغردت السفيرة :”تبحث عن الظل والهدوء والمشي المريح ؟ لا شيء يقارن بحدائقة الحامة.. يا له من جمال لا يصدق في وسط مدينة الجزائر.

Looking for shade, tranquility and a beautiful walk? Nothing compares to the botancial gardens Jardin d’Essai El-Hamma. What incredible beauty in the centre of the city! #Algiers pic.twitter.com/Cq8r86rBHB

— Patricia McCullagh (@PLMcCullagh) July 13, 2019