بالصور.. السفيرة الكندية منبهرة بجمال حديقة الحامة

الوطني
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بالصور.. السفيرة الكندية منبهرة بجمال حديقة الحامة
بقلم مصطفى.ق

نشرت السفيرة الكندية في الجزائر، باتريسيا ماكولاغ، على صفحتها الرسمية في تويتر، صورا لها وهي تتجول بحديقة الحامة في العاصمة.

وغردت السفيرة :”تبحث عن الظل والهدوء والمشي المريح ؟ لا شيء يقارن بحدائقة الحامة.. يا له من جمال لا يصدق في وسط مدينة الجزائر.


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