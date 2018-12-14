بالصور.. السفير الأمريكي بالجزائر يبحث سبل التعاون مع والي أدرار

أجرى السفير الأمريكي بالجزائر،”جون ديروشر”مباحثات رفقة والي أدرار”حمو بكوش”، حول تعزيز سبل التعاون بين أمريكا والجزائر.

هذا وحط السفير الأمريكي الرحال اليوم الجمعة، بولاية أدرار، حيث، عبر بتغريدة في حسابه الشخصي على “تويتر”: “تشرفت بزيارة ولاية أدرار حيث تحادثت مع الوالي حمو بكوش حول سبل تعزيز التعاون بين بلدينا”.

مضيفا: “كما زرت رفقته مركز تنمية الطاقات المتجدة وغرسنا معا نخلة”.

خاتما تغريدته: “زيادة على ذالك زرت زاوية سيدي الكبير، ومدرسة آفاق التي تشرف على برنامج أكسس لتدريس اللغة الإنجليزية”.