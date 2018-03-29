بالصور.. السفير الأمريكي في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين

حل السفير الأمريكي بالجزائر “جون ديروشر” في إطار زيارة يقوم بها لمخيمات اللاجئين الصحراويين تدوم يومين.

ويقوم خلالها بجولة ميدانية لواقع اللاجئين الصحراويين الذين شردهم الاحتلال المغربي من وطنهم.

وعقد الاربعاء لقاءا مفتوحا مع الشباب الصحراوي بالمخيمات حيث ، كانت فرصة لمجموعة من الشباب للتحاور مع السفير الامريكي.

وإبلاغه انشغالات الشباب ورأيهم في استمرار النزاع في الصحراء الغربية بسبب الاحتلال المغربي.

ما ادى إلى واقع اللجوء الذي يعيشه جزء كبير من الشعب الصحراوي في المخيمات.

وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه ملف الصحراء الغربية دينامية واضحة.

في أعقاب اللقاء الرفيع الذي جمع بين الوسيط الأممي لملف الصحراء الغربية والمسؤول في الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد.

للتباحث حول مستجدات النزاع والتصور الأمريكي الأممي لحلحلته.