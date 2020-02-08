بالصور.. السفير الأمريكي يعطي إشارة انطلاق برنامج “عندي حلم” الذي سيبث على قناة النهار

أعطى السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر، إشارة انطلاق برنامج “عندي حلم” الذي سبث سهرة اليوم على قناة النهار.

وشكر السفير الأمريكي قناة النهار على الخطوة التي قامت بها ببث هذا البرنامج ، الذي يعتبر الأول من نوع في الجزائر حول ريادة الاعمال.

وتمنى السفير للمشاهدين متابعة طيبة على قناة النهار، مذكرا في خطابه ذكر على المتعة التي سيستمتع بها المشاهد والمفاجأة التي ستحدث اثناء البرنامج التلفزي.

وسيبث برنامج “عندي حلم” على قناة النهار أيام السبت على الساعة التاسعة والنصف مساءً.

“عندي حلم” وهو برنامج من تليفزيون الواقع حول ريادة الأعمال ويعتبر أول تجربة إعلامية في هذا المجال بالجزائر.