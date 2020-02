بالصور.. السفير الأمريكي يعطي إشارة انطلاق برنامج “عندي حلم” الذي سيبث على قناة النهار

3andi 7ulm Teaser #2

سيتم بث #عندي_حلم على قناة النهار أيام السبت على الساعة التاسعة والنصف مساءً ابتداءً من 8 فيفري، وهو برنامج من تليفزيون الواقع حول #ريادة_الأعمال كما أنه يعتبر الأول من نوعه في الجزائر. اذا كنت تريد أن تبدأ مشروعاً، فماذا سيكون؟ #المقاولاتية#3andi_7ulm, Algeria's first #entrepreneurship reality show, will be airing on Ennahar on Saturdays at 9:30pm, starting on February 8th. If you were going to open a business, what would it be?

Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Jeudi 30 janvier 2020