بالصور.. السفير الأوكراني يحضر الإحتفالات بـ “يناير” في العاصمة

حضر السفير الأوكراني في الجزائر ماكسيم صبح، إحتفالات رأس السنة الأمازيغية، بالعاصمة.

وتلقى السفير دعوة رسمية من رئيس مجلس الشعبي بولاية الجزائر، كريم بنور

وتلقة السفير مجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية من أكثر من 20 ولاية في الجزائر، وكذلك الحرف التقليدية والمأكولات الجزائرية التقليدية.

أتيحت للسفير الفرصة لإلقاء خطاب الترحيب الذي أشار فيه، على وجه الخصوص، إلى علاقات الصداقة الوثيقة والاحترام المتبادل الذي يوحد أوكرانيا مع الجزائر.

كما دعا المنتجين الوطنيين الجزائريين وممثلي قطاع الحرف التقليدية للانضمام إلى الأنشطة الاقتصادية والسياحية الدولية التي ستعقد في أوكرانيا هذا العام.