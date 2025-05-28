بالصور.. السفير الإماراتي يلعب بالنار وتواجده بالجزائر أصبح محل شبهة

تحدثت مصادر للنهار أونلاين عمّا أسمته “لعب بالنار” يقوم به السفير الإماراتي المعتمد بالجزائر، يوسف سعيد خميس.

وقالت المصادر إن السفير الإماراتي بالجزائر بات يمارس استفزازات ومساع لزرع الفوضى بالجزائر.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن السفير الإماراتي بالجزائر كان ضمن وفد بلاده الذي زار مؤخرا مالي وبوركينافاسو والنيجر.

وشددت المصادر على أن السفير الإماراتي يوسف سعيد خميس، الذي هو في الحقيقة عسكري سابق في الجيش الإماراتي، أصبح يلعب دوراً دبلوماسياً مزيفاً في مهمة لزعزعة الاستقرار بالجزائر.

وأضافت المصادر أن سفير أبو ظبي كان خلال الأيام الماضية غائبا عن مكتبه بالسفارة، ويتواجد بشكل صوري في بلاده بداعي العلاج، قبل أن يتضح فيما بعد أنه كان رفقة وفد بلاده في دول الساحل الثلاث.

واعتبرت المصادر تواجد السفير الإماراتي في دول الساحل الثلاث دليلاً كافياً على أن هذا العسكري بات يشكل خطرا حقيقيا.

وختمت المصادر حديثها للنهار أونلاين بالقول إنه من خلال زيارة السفير يوسف سعيد خميس، لدول الساحل الثلاث فقد هذا الأخير كليةً أية شرعية وجعلته محل شبهة بالجزائر.