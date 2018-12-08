بالصور.. السفير الفرنسي حاضر في تطويب رهبان تبحريين

حضر السفير الفرنسي في الجزائر مراسيم تطويب الأسقف السابق لوهران بيير كلافري و18 من رجال ونساء الدين المسيحي توفوا بالجزائر خلال العشرية السوداء.
وذلك بكنسية ” سانتا كروز ” بوهران التي تم افتتاحها امس الجمعة بعد عملية ترميم.
ونشر كزافيي دريانكور على سفحته الرسمية في تيويتر صورا لمشاركته في تطويب رجال ونساء الدين المسيحي.
Magnifique cérémonie de béatification des 19 martyrs chrétiens en Algérie. Merci à Mgr Becciu représentant le Saint Père et au ministre Aissa d'avoir permis cette cérémonie à Oran. pic.twitter.com/MCFgdqEFZt
— Xavier Driencourt (@XMDriencourt) December 8, 2018
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