بالصور.. السفينة الشراعية المدرسة “الملاح” تتوقف بميناء وهران

توقفت السفينة الشراعية المدرسة “الملاح” رقم المتن “938”، صباح اليوم الإثنين بميناء وهران، وهذا في إطار المرحلة الرابعة من الحملة التدريبية.

وكان في استقبال السفينة الشراعية، قائد الواجهة البحرية الغربية، وهي التي كانت قادمة من ميناء لافاليت” بمالطا.

وخلال هذا التوقف، سيقوم طاقم السفينة الشراعية المدرسة “الملاح” التي تنفذ حملتها التدريبية الأولى هذه السنة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 05 أوت 2018..

بزيارة مجاملة لقائد الناحية العسكرية الثانية والسلطات المحلية لولاية وهران، كما ستنظم نشاطات سياحية، ثقافية ورياضية لفائدة الطلبة.

كما أن مسار الحملة التدريبية “صيف 2018″، التي يستفيد منها “99” طالبا ضابطا عاملا سنة أولى من التكوين “LMD” بالمدرسة العليا البحرية بتمنتفوست.

وسيدوم “35” يوما من بينها “20” يوما ملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط، مع توقفات في عدة موانئ وطنية وأجنبية.

وستمكن الطلبة من تطبيق معارفهم النظرية المكتسبة في المدرسة في إطار مسارهم التكويني، وكذا اختبار قدرتهم على التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية.