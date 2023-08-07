بالصور: السفينة الشراعية “CHAPLIN” التابعة للبحرية الإيطالية ترسو بميناء وهران

رست بميناء وهران السفينة الشراعية “CHAPLIN”، التابعة للبحرية الإيطالية في الاول من شهر اوت في توقف دام 4 أيام، في اطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الإيطالي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني أنه وخلال هذا التوقف قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للواء قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية.

كما قام الوفد الإيطالي بجولة سياحية إلى مدينة وهران، موقع سانتاكروز، والمتحف الوطني “الشهيد أحمد زبانة”.