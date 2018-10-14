بالصور.. السلطات الليبية تطلق سراح شابين جزائريين بعد شهرين من إحتجازهما

أطلقت السلطات الليبية يوم الأحد شابين جزائريين من سجن طرابلس الواقع بالعاصمة الليبية من بين 59 شاب محتجز بسجون الليبية.

هذا وقد سبقى لسلطات اللبيية وأن اطلقت سراح 8 شباب 3 من يقطنون بولاية البليدة و2ولاية باتنة و3من العاصمة.

وحسب احد شباب الذي تم إفراج عنه خلال شهر الماضي أكد أنه لحد الساعة تم إطلاق 8 أشخاص وبقي في سجون ليبية 51 شخص كلهم شباب.

وعن أسباب توجههم لليبيا كشف سجين السابق لنهار أنه توجه إلى طرابلس من أجل الحراقة إلى ايطاليا. اين تم توقيفه من طرف سلطات الإيطالية وتسليمهم إلى قوات ليبيا التي زجت بهم في سجن بتهمة دخول تراب دولة ليبيا والهجرة الغير شرعية

للإشارة فان شابين المفرج عنهما الأول يبلغ من العمر 34سنة من حسين داي والثاني 26من باب الواد بالعاصمة.

كما تم تعرضهم لمعاملة سيئة وتعذيب من طرف شرطة ليبيا داخل سجن.