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بالصور.. السلطات الولائية لتلمسان تكرم الحكم الدولي أيت شعلي

الرياضة
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بالصور.. السلطات الولائية لتلمسان تكرم الحكم الدولي أيت شعلي
بقلم أمين مسعودي

كرّمت السلطات الولائية لولاية تلمسان، الحكم الدولي الجزائري أيت شعلي عبد الحق، بعد مشاركته في إدارة مقابلات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقد شارك إبن مدينة تلمسان، في إدارة أربع مباريات، في نهائيات “كان 2019″، منها مبارتين في الدور الأول، والتي جمعت منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وكذلك جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار.

وأختير أيت شعلي، أيضا، لإدارة مباراة الدور ثمن النهائي، بين منتخبي السنغال وأوغندا، والتي انتهت لصالح السنغال.

وكانت آخر مباراة أدارها عبد الحق أيت شعلي، في هذه المنافسة، لحساب الدور الربع نهائي، والتي جمعت المنتخب السنغالي بنظيره البينيني.


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