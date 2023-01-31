بالصور.. السنغال تتجاوز مدغشقر بصعوبة وتبلغ نهائي الشان

بلغ سهرة اليوم الثلاثاء مُنتخب السنغال نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وذلك بعد تغلبه بصعوبة أمام مدغشقر في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة هدف دون رد.

ولُعبت المواجهة التي سجل هدفها الوحيد، اللاعب، باب أمادو ديالو، في الدقيقة الـ5 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وسيواجه مُنتخب السنغال نظيره الجزائري في النهائي يوم السبت بذات الملعب بداية من الساعة الـ20:30.

بينما سيلعب مُنتخب مدغشقر أمام النيجر على المركز الثالث يوم الجمعة بملعب ميلود هدفي بوهران.