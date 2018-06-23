بالصور.. السنغال تحتج على تصرف عنصري ضد منتخبها في مونديال روسيا

رفعت السفارة السنغالية ببريطانيا، شكوى لدى وزارة الخارجية البريطانية، بعد تعرض منتخبها المشارك في كأس العالم، لتصرف عنصري من الملياردير البريطاني، لورد شوغر.

ونشر الملياردير البريطاني، لورد شوغر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، علّق من خلالها على ظهور منتخب السنغال في مونديال روسيا.

وكان اللورد شوغر، قد شبه في تغريدته لاعبي منتخب السنغال بالبائعين أصحاب البشرة السمراء في شواطئ “ماربيا” الإسبانية.

وأدان سفير السنغال، ببريطانيا، تعليقات للورد شوغر، والتي وصفها بالعنصرية والمتحيزة، والتي لا تمت بصلة لروح كأس العالم.

في المقابل، حذف اللورد شوغر، تغريدته بعد خرجة السفارة السنغالية، ونشر تغريدة أخرى، اعتذر من خلالها على تصرفه، مبررا أنه مجرد سوء فهم للمعنى المقصود منها.