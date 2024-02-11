بالصور.. السويح يباشر مهامه على رأس العارضة الفنية لوفاق سطيف

باشر المدرب التونسي، عمار السويح، اليوم الأحد، مهامه على رأس العارضة الفنية لفريق وفاق سطيف.

ونشرت إدارة النادي السطايفي، صور مدربها الجديد السويح، خلال اشرافه على أول حصة تدريبية له مع الفريق.

ويعلق مسؤولي النادي السطايفي، وأنصار الفريق، آمالهم على مدربهم الجديد، لقيادة النادي لتحقيق أهدافه في الموسم الجاري.

يذكر أن عمار السويح، التحق مؤخرا بفريق وفاق سطيف، لتعويض رحيل المدرب الفرنسي فرانك دوما.