بالصور.. “السياربي” تقلب الطاولة وتبلغ نهائي كأس الجمهورية

تأهل فريق شباب بلوزداد أمسية اليوم الأربعاء لنهائي منافسة كأس الجمهورية على حساب الضيف شباب قسنطينة.

وذلك بعد الفوز في لقاء العودة من الدور النصف النهائي بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية الفريق البلوزدادي كل من “عادل جرار” في الدقيقة ال74 و”حايس ريان” في الدقيقة 9 من الوقت الإضافي الأول.

وطرد حكم اللقاء ثنائي السياسي “نسيم يطو” في الدقيقة ال73 بعد إعتدائه على اللاعب بولخوة و”عادل جعبوط” في الدقيقة ال118.

وكان لقاء الذهاب بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة إنتهى بتفوق السياسي بهدف دون رد.