بالصور.. السياسي يحل بمطار هواري بومدين استعدادا لسفرية تونس

تواجد فريق شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، بمطار هواري بومدين في العاصمة قصد الالتحاق بتونس.

وأعلنت إدارة “السياسي” عن موعد السفرية، التي ستكون اليوم صوب تونس استعدادا لملاقاة النجم الرياضي الساحلي.

ويواجه نادي مدينة “الجسور” المعلقة النجم الساحلي ضمن إياب الدور الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا. بهدف الفوز وإنعاش أمال التأهل، رغم الخسارة في لقاء الذهاب.

كما أسندت مهمة التحكيم إلى الثلاثي الليبي محمد أغا كحكم رئيسي ومساعداه باسم سيف النصر ومحمد فرج، في حين سيكون جيبريل ديمبلي من التشاد محافظا للقاء.

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