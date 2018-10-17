بالصور.. السيتي يُرحب بعودة دي بروين ومحرز الخاسر الأكبر

يبدو أن النجم الدولي البلجيكي “كيفين دي بروين” يمتلك مكانة خاصة داخل أروقة فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي وبالخصوص لدى مدربه الإسباني “بيب غوارديولا”.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورا لدي بروين في تدريبات الفريق قبل المواجهة القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز التي سيكون جاهزا لها بعد عودته من الإصابة.

وأظهرت الصور الحب الكبير الذي يكنه غوارديولا لنجمه البلجيكي إضافة إلى وضع حساب السيتي لتعليق خاص جاء فيه:”هذا هو ولدي” في إشارة إلى علاقة “بيب” بدي بروين.

وبعودة دي بروين للتشكيلة الأساسية سيجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز صعوبة كبيرة في الحفاظ على مكانته الأساسية وقد يعود لدكة البدلاء.