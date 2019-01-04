بالصور.. السيناتور “الطاهر غزيل” يعلن تنازله عن أجرته الشهرية لفائدة الشباب البطال بغرداية

عبر إفتتاح إربعة مكاتب لتلقى إنشغالات المواطنين

أعلن السيناتور الطاهر غزيل الذي فاز خلال إنتخابات مجلس الأمة الأخيرة بعد إكتساحه أصوات المنتخبين مقارنة بمنافسيه أنه سيتنازل عن أجرته الشهرية التى يتقاضاها نظير نشاطه بمجلس الأمة لفائدة شباب عاطل عن العمل.

وسيتم توظيفه بأربعة مكاتب أعلن عن إفتتاحها بداية من الأسبوع المقبل بكل من بلديات المنيعة و غرداية و بريان و القرارة

و أكد الطاهر غزيل أن هذه المكاتب التى ستكون مداومات له من أجل تلقي إنشغالات المواطنين.

إضافة الى مكان لتواجد مختلف المنتخبين من أجل حل مشاكل و قضايا المواطنين العالقة في خطوة لتوحيد الجهود الى جانب السلطات المحلية لإيجاد حلول للمشاكل التى يتخبط فيها المواطن البسيط خاصة.

كما تم اعلان مشروع تكتل لمنتخبي الولاية و ذلك من أجل توحيد الجهود والتنسيق بين كل الأطراف لأجل وضع خارطة طريق بالتنسيق مع مسئولي الولاية ورؤساء البلديات لدفع وتيرة التنمية بالمنطقة.

هذا كما إنضم كل من النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني مهاية محمد الى مبادرة السيناتور الطاهر غزيل عبر مشاركته الحضور بالمداومات الاربعة.

وفق برنامج مسطر من أجل لقاء المواطنين كل شهر في خطوة لتقرب ممثلي البرلمان بغرفتيه مع مواطنيهم و هي مبادرة لقيت كل الترحاب من مختلف شرائح و أطياف المجتمع.