بالصور.. السيول تغرق المنازل وتجرف السيارات بتبسة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة مساء اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

حيت سجل تساقط كمية كبيرة من الأمطار التي تسببت في سيول عارمة حوالي الساعة 16سا/10د إلى غاية الساعة 21سا/30د ليلا.

وتم تسجيل تدخلات متفرقة تمثلت في امتصاص مياه من منزلين على مستوى حي الوئام وحي 1نوفمبر بتبسة ودهليس عمارة على مستوى حي 30 سكن كما تم امتصاص مياه على مستوى حي 60 سكن.

كما تم غلق جزئي الطريق الوطني رقم 10 الذي شهد حركة مرور بطيئة.

كما تم إخراج 05 خمسة سيارات عالقة وسيارة عالقة بالرصيف على مستوى حي لاروكاد وأخرى عالقة بقناة صرف المياه على مستوى حي الوئام.

وتم التدخل من اجل سيارة عالقة بالوحل على مستوى الطريق الوطني رقم 10 و سيارة عالقة بقناة صرف صحي على مستوى حي فاطمة الزهراء، وأخرى عالقة بقناة صرف المياه على مستوى حي الوئام .

كما تم تسجيل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 08 بالدكان،تمثل الحادث في انحراف سيارة نفعية وانقلابها.

وتم إجراء حراسة أمنية لفيضانات واد البراج ببلدية بكارية ولم تسجل مصالح الحماية المدنية لولاية أي خسائر بشرية.