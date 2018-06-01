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بالصور…السيول تغرق تيارت

أخبار الجزائر
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بالصور…السيول تغرق تيارت
بقلم عمر تدريست

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للسيول التي اجتاحت مدنية فرندة بالتيارت عقب تساقط الكثيف للأمطار.

وحذّرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بالبرد على الولايات الوسطى والغربية بداية من اليوم الجمعة.

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