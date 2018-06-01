بالصور…السيول تغرق تيارت

هنا في قلب الصحراء على حدود الشرقية الجنوبية بمنطقة الجحيفة، تنشر بشكل واسع آبار النفط التي تشكل إحتياطي غير مستغل.
وبالمقابل تحوي هذه المناطق لثروة حيوانية…
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للسيول التي اجتاحت مدنية فرندة بالتيارت عقب تساقط الكثيف للأمطار.
وحذّرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بالبرد على…
أصيب 3 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بالتحديد ببلدية البويرة.
وحسب مصادر النهار، فإن الحادث نجم في انحراف…
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