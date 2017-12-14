بالصور.. الشاب خالد يؤدّي مناسك العمرة قبل حفله بالسّعودية

أدّى ملك الراي الشاب خالد، مناسك العمرة رفقة المخرج الكويتي يعقوب المهنا.

وأظهرت صور للمهنا تجمعه بخالد ، وهما يؤديان مناسك العمرة.

وذلك قبل ساعات قليلة من الحفل المقرر أن يحييه بالسعودية اليوم الخميس.

يشار إلى أنّ الشاب خالد يحيي حفلا في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية بجدّة. مع مغنّي الراب الأمريكي نيللي.