بالصور.. الشاب خالد يؤدّي مناسك العمرة قبل حفله بالسّعودية

فن وثقافة
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بالصور.. الشاب خالد يؤدّي مناسك العمرة قبل حفله بالسّعودية
بقلم إيمان ض

أدّى ملك الراي الشاب خالد، مناسك العمرة رفقة المخرج الكويتي يعقوب المهنا.

وأظهرت صور للمهنا تجمعه بخالد ، وهما يؤديان مناسك العمرة.
وذلك قبل ساعات قليلة من الحفل المقرر أن يحييه بالسعودية اليوم الخميس.
يشار إلى أنّ الشاب خالد يحيي حفلا في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية بجدّة. مع مغنّي الراب الأمريكي نيللي.

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التعليقات (3)

  • كريم

    سبحان الله العمرة مع الغناء ، الله يداوي الحال و يهدينا أجمعين

  • جابري من الجوابر الأحرار

    راه يدير في لونتيرنومو ……باش يرجع مؤذن المسجد الأعظم؟؟؟؟؟. ههههههههههههههههههههههه

  • جابري من الجوابر الأحرار

    ال ههههههههههههههههه إنتاعي أنا ..ميش إنتاع الشاب الحاج الخالد.

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