بالصور.. الشاب خالد يؤدّي مناسك العمرة قبل حفله بالسّعودية

أدّى ملك الراي الشاب خالد، مناسك العمرة رفقة المخرج الكويتي يعقوب المهنا.
وأظهرت صور للمهنا تجمعه بخالد ، وهما يؤديان مناسك العمرة.
وذلك قبل ساعات قليلة من الحفل المقرر أن يحييه بالسعودية اليوم الخميس.
يشار إلى أنّ الشاب خالد يحيي حفلا في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية بجدّة. مع مغنّي الراب الأمريكي نيللي.
التعليقات (3)
سبحان الله العمرة مع الغناء ، الله يداوي الحال و يهدينا أجمعين
راه يدير في لونتيرنومو ……باش يرجع مؤذن المسجد الأعظم؟؟؟؟؟. ههههههههههههههههههههههه
ال ههههههههههههههههه إنتاعي أنا ..ميش إنتاع الشاب الحاج الخالد.