بالصور.. الشاب زوبير ضحية مافيا “الباركينغ” ببجاية يتيم الأم كان يجهز لزواجه

كان الشاب العيسي زوبير الذي قتل على يد “مافيا الباركينغ” ببجاية، يجهز لزواجه بعد أقل من شهر من الآن، إلا أن أيادي الغدر حرمته وعروسه من فرحة العمر.

الشاب زوبير، يبلغ من العمر 36 سنة، يتيم الأم منذ صغره، يقطن بالمغير في ولاية الوادي.

وكان يعمل الشاب بناء، هلك على يد حراس الشواطئ ببجاية عندما كان يقضي إجازته الصيفية، الأربعاء الماضي.

حيث كان يركن السيّارات في “الباركينغ”، وبعدما رفض دفع قيمة الموقف المقدرة بـ 200 دينار جزائري، هاجموه بقضبان حديدية.

أين قضى أزيد من أربعة أيام في الإنعاش ليتوفى هذا الصباح .