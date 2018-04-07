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بالصور.. الشبيبة تؤكد صحوتها وتفوز على الوفاق !

الرياضة
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بالصور.. الشبيبة تؤكد صحوتها وتفوز على الوفاق ! شبيبة القبائل
بقلم وليد كويني

حققت شبيبة القبائل ثلاث نقاط ثمينة، اليوم السبت، بعد فوزها على وفاق سطيف بهدف لصفر لحساب الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة من أقدام اللاعب بن يوسف في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء الذي جرى بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وبعد هاته النتيجة يعتلي “الكناري” الصف التاسع مناصفة مع إتحاد بلعباس برصيد 29 نقطة ويبتعد بـ4 نقاط عن أقرب المهددين بالسقوط.

فيما أهدر “نسور سطيف” فرصة اللحاق بأصحاب مقدمة الترتيب بعد هاته الخسارة، وسيباشر التحضير للقاء القادم أمام وفاق سطيف.

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