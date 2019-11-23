بالصور.. “الشبيبة” تتعثر والتعادل يحسم قمة “الباك” ضد “الوفاق”

الرياضة
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بالصور.. “الشبيبة” تتعثر والتعادل يحسم قمة “الباك” ضد “الوفاق” صورة من اللقاء
بقلم عبد النور حواز

انتهى لقاء فريق أتلتيك بارادو ضد الضيف وفاق سطيف أمسية اليوم السبت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لهدف.

اللقاء لُعب بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب الجولة ال11 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

تقدم للوفاق سعدي رضواني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء في حين عدل المحليين النتيجة في الدقيقة 84.

وبملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو حسم التعادل السلبي مواجهة شبيبة القبائل ضد شبيبة الساورة لحساب ذات الجولة.

وفي بقية النتائج:

شباب بلوزداد 1-1 جمعية عين مليلة.

إتحاد بلعباس 2-1 شباب قسنطينة.

نجم مقرة 1-1 أهلي برج بوعريريج.


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