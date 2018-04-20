بالصور.. الشبيبة تعود بتعادل ثمين من بلوزداد

تمكن فريق شبيبة القبائل من تحقيق تعادل ثمين أمام شباب بلوزداد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ26 من المحترف الأول.

وبعد انتهاء الشوط الاول بنتيجة التعادل السلبي، تمكن أصحاب الأرض من افتتاح باب التسجيل عن طريق بورنان من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 53.

الشبيبة واصلت محاولاتها في تعديل النتيجة، وكان لها ذلك في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب نسيم يطو.

وبعد النتيجة المحققة في هذه المباراة، أصبح في رصيد شباب بلوزداد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شبيبة القبائل (30 نقطة).

وبهذا يواصل أشبال المدرب يوسف بوزيدي، نتائجهم الإيجابية، قبل أربع جولات من ختام البطولة المحترفة الأولى.