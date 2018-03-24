بالصور.. الشبيبة تهزم البليدة وتبلغ نصف نهائي الكأس

تأهل فريق شبيبة القبائل أمسية اليوم السبت للدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية بعد فوزه على الضيف إتحاد البليدة بهدفين لهدف.

في لقاء الدور ربع النهائي الذي جرى بملعب 05 جويلية الأولمبي وسط حضور جماهيري مُعتبر من أنصار الفريقين.

وسجل ثنائية الكناري كل من إلياس بن يوسف في الدقيقة ال71 وسعدي رضواني في الدقيقة ال82.

بعد أن ضيع زيري حمار ركلة جزاء في الدقيقة ال60 صدها ببراعة حارس إتحاد البليدة الهادي واضح.

فيما سجل الهدف الوحيد للبليديين حرباش من مخالفة مُباشرة رائعة في الدقيقة ال93.